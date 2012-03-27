《路透精英汇》中国经济放缓 全球矿业巨头忧心忡忡

路透纽约3月23日电---全球矿业巨头必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)近日警告称，来自中国的铁矿石需求趋於平缓，这在金属市场掀起波澜，市场担心中国经济在多年迅猛增长後可能下滑。

这样的担心，加上成本上升以及市况波动，成为路透全球金属和矿业精英汇主要议题。参加精英汇的包括力拓RIO.TO、淡水河谷(VALE5.SA)和韩国浦项钢铁(005490.KS)等。

近年来，中国对钢铁、铜和其他金属的旺盛需求，带动了全球对原材料的需求，促成了矿业繁荣。而目前对中国经济放缓的担忧，可能打击投资者对矿业企业的热情。当前矿业企业面临成本飞涨的难题。

金融和大宗商品市场通讯出版人加特曼（Dennis Gartman）说：“眼下，中国经济似乎是市场最大隐忧。”

必和必拓铁矿石部门总裁阿什比(Ian Ashby)近日预计，中国对铁矿石需求增幅将放缓至个位数。这对大宗商品市场无疑是沉重打击。

最近公布的数据显示，3月中国制造业呈连续第五个月萎缩，且中国今年经济增长目标仅7.5%。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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