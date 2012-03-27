《路透精英汇》技术工人短缺最令矿业高管头疼

路透约翰内斯堡3月26日电（记者 Ed Stoddard）---全球第四大黄金生产商Gold Fields(GFIJ.J)首席执行官霍兰德（Nick Holland）称，随着项目的难度增加，所处地域更为偏远，益发严重的技术工人短缺成了全球矿业高管最头疼的问题。

“很多人问我最担忧什麽问题？什麽令我夜不能寐，答案是拥有能够完成工作以及愿意前往偏远地区的技术工人。”Holland在路透全球金属和矿业精英汇上表示。

“这是最大的挑战之一。未来我们计划开发很多矿山。拥有开发这些矿山的技术工人不只对我们来说是个挑战，对很多工程公司也都一样。”

技术工人的年龄是个问题，大家普遍预计行业技术工人的平均年龄在50岁甚至更大。

Gold Fields规划的项目分布在从西非的加纳到亚洲的菲律宾等地。

“婴儿潮时代出生的技术工人开始进入退休年龄，很多人很快即将离开工作岗位。而年轻人则在寻找其他行业的机会。”

“大多数黄金分析师和很多黄金基金经理都来自我们这样的公司。他们接受了培训，但是更愿意当白领，而不是尝试计划开发新矿山。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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