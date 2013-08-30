商务部：支持跨境电子商务零售出口

路透北京8月30日 - 为稳定出口，中国商务部等部门发布实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见，鼓励银行机构和支付机构为跨境电子商务提供支付服务、实施相适应的税收政策，要求自2013年10月1日在全国有条件的地区实施。

商务部网站刊登的通知称，具体的支持政策包括对电子商务出口经营主体的分类、建立适应电子商务出口的新型海关监管模式并进行专项统计、建立相适应的检验监管模式、支持企业正常收结汇、鼓励银行机构和支付机构为跨境电子商务提供支付服务、实施相适应的税收政策，以及建立电子商务出口信用体系。

“将发展跨境电子商务作为当前外贸稳增长、调结构的重要手段之一。”商务部有关负责人称，随着跨境电子商务的快速发展，现行有关政策已经不适应以邮寄、快件等形式开展的跨境电子商务零售出口企业的需求，造成企业在海关、检验、收付汇、税收等方面诸多不便。

出台意见包括建立电子商务出口新型海关监管模式并进行专项统计，以解决目前零售出口无法办理海关监管统计的问题;建立电子商务出口检验监管模式,支持企业正常收结汇。

出台意见还包括鼓励银行机构和支付机构为跨境电子商务提供支付服务，主要用以解决支付服务配套环节比较薄弱的问题。实施适应电子商务出口的税收政策，对符合条件的电子商务出口货物实行增值税和消费税免税或退税政策。具体办法将由财政部和税务总局商有关部门于近期制订并公布。

自意见发布之日起，先在已开展跨境贸易电子商务通关服务试点的上海、重庆、杭州、宁波、郑州等五个城市试行上述政策。自2013年10月1日起，上述政策在全国有条件的地区实施。

中国7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，均优于预期。商务部发言人此前曾预计，8月进出口也能保持良好态势，下半年有望进一步企稳。但考虑到当前世界经济复苏力度较弱，不确定因素依然很多，外贸发展仍面临不少风险和挑战。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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