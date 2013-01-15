商务部：今年中国吸收FDI规模可望与去年持平

路透1月15日 - 中国商务部部长陈德铭日前称,2013年中国经济总体向好,国内消费和投资有望保持稳步增长,尽管还有一些不确定因素,吸收外商直接投资(FDI)规模仍可望与去年基本持平.

商务部网站周二发布的新闻稿引述他表示,未来环保、生态产业以及中小城镇建设发展潜力大,这将是外商投资的新商机.

"中国政府将继续致力于优化投资环境,鼓励外商投资企业在华投资."陈德铭称.

中国商务部将于本周三公布去年12月全国实际使用外资(FDI)金额.此前数据显示,11月FDI金额82.9亿美元,同比下降5.4%;1-11月全国实际使用外资金额1,000.2亿美元,同比下降3.6%.

而2011年全年中国实际使用外资金额1,160.11亿美元,再创历史新高,同比增长9.72%.

陈德铭并表示,商务部将会同其他部门一如既往地做好知识产权保护工作.2013年将继续推进地方政府和企业的办公软件正版化.(完)

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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