互联网配资平台米牛网周一起停止股票质押贷款

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月13日 - 中国最大互联网配资平台之一的米牛网周一发布公告称，从即日起，停止股票质押借款的中介服务业务。
米牛网并称，公司成立至今，从未在境内外参与过股指期货交易；公司主要股东及管理层，自从加入米牛网以来，也没有在境内外参与过股指期货交易。
证监会周日表示，近日随着市场回稳，部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户，借用他人证券账户、出借本人证券账户等，代理客户买卖证券等违法现象卷土重来，可能再次危及股票市场平稳运行，必须予以清理整顿。
在融资盘去杠杆压力下，中国股市自6月中旬起经历一轮惨烈下跌，最大跌幅超30%。上周沪综指探底回升，上涨逾5%，终结连三周跌势。（完）
(发稿 李铮； 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。