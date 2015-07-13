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中国财经 | 2015年 7月 13日 星期一 09:24 BJT

互联网配资平台米牛网周一起停止股票质押贷款

路透北京7月13日 - 中国最大互联网配资平台之一的米牛网周一发布公告称，从即日起，停止股票质押借款的中介服务业务。

米牛网并称，公司成立至今，从未在境内外参与过股指期货交易；公司主要股东及管理层，自从加入米牛网以来，也没有在境内外参与过股指期货交易。

证监会周日表示，近日随着市场回稳，部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户，借用他人证券账户、出借本人证券账户等，代理客户买卖证券等违法现象卷土重来，可能再次危及股票市场平稳运行，必须予以清理整顿。

在融资盘去杠杆压力下，中国股市自6月中旬起经历一轮惨烈下跌，最大跌幅超30%。上周沪综指探底回升，上涨逾5%，终结连三周跌势。（完）

(发稿 李铮； 审校 黄凯)

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