中国富豪缩减奢侈品开销，貂皮价格大幅下滑

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哥本哈根2月14日 - 貂皮价格在今年哥本哈根的一场拍卖会上下跌了近40%。此前很多养殖户被中国中产阶级的消费力所吸引而纷纷进入该行业。
貂皮的价格在过去五年增加了两倍，去年在“哥本哈根皮草”(Kopenhagen Fur)拍卖会上每条貂皮均价达到570丹麦克朗(100美元)，创出历史记录。“哥本哈根皮草”是全球最大的皮草拍卖商。
本季的“哥本哈根皮草”拍卖会于周日开始，710万条貂皮的平均成交价料下滑至每条350-360克朗。
“哥本哈根皮草”主席Tage Pedersen表示：“去年的价格很疯狂，因为全世界的需求在过去几年一直呈爆炸式增长，但貂皮生产量却已落后。”
“现如今，貂皮生产商正在加大马力，所以现在的价格相对合理。”
Tage Pedersen表示，因养殖户纷纷进入这一暴利行业，全球的貂皮产量在五年中翻了一番。
“由于天气偏暖，本季中国的需求有所放缓，但现在天气转冷且出现降雪，所以会有更多的貂皮产品再次售出。”
貂皮价格的最新下滑可能意味着貂皮也赶上了大趋势。胡润百富(Hurun Report)上月的一项调查显示，预计中国富豪今年的奢侈品开销料将继续下跌。2013年中国富豪的奢侈品总支出连续第三年下滑，降低了15%。
对于倚重中国市场的西方高端商品零售商来说，这种模式或许会改变游戏规则。
“哥本哈根皮草”的数据显示，丹麦约占全球貂皮产量的四分之一，而去年貂皮约占丹麦对中国出口总量的40%。
根据欧洲和中国买家的说法，尽管中国与丹麦均为貂皮生产大国，但由于喂养条件更好、检疫标准更高等因素，欧洲产的貂皮质量更高。
欧洲毛皮动物养殖者协会(European Fur Breeders' Association)副主席Knud J. Vest表示，目前他预计某些养殖户会退出该行业，主要以中国养殖户为主，但也包括欧洲和北美的养殖户。
“随着价格走低，那些力量最弱的养殖户将会再次退出市场。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12