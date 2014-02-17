中国富豪缩减奢侈品开销，貂皮价格大幅下滑

(本文由路透中文网编译提供)

路透哥本哈根2月14日 - 貂皮价格在今年哥本哈根的一场拍卖会上下跌了近40%。此前很多养殖户被中国中产阶级的消费力所吸引而纷纷进入该行业。

貂皮的价格在过去五年增加了两倍，去年在“哥本哈根皮草”(Kopenhagen Fur)拍卖会上每条貂皮均价达到570丹麦克朗(100美元)，创出历史记录。“哥本哈根皮草”是全球最大的皮草拍卖商。

本季的“哥本哈根皮草”拍卖会于周日开始，710万条貂皮的平均成交价料下滑至每条350-360克朗。

“哥本哈根皮草”主席Tage Pedersen表示：“去年的价格很疯狂，因为全世界的需求在过去几年一直呈爆炸式增长，但貂皮生产量却已落后。”

“现如今，貂皮生产商正在加大马力，所以现在的价格相对合理。”

Tage Pedersen表示，因养殖户纷纷进入这一暴利行业，全球的貂皮产量在五年中翻了一番。

“由于天气偏暖，本季中国的需求有所放缓，但现在天气转冷且出现降雪，所以会有更多的貂皮产品再次售出。”

貂皮价格的最新下滑可能意味着貂皮也赶上了大趋势。胡润百富(Hurun Report)上月的一项调查显示，预计中国富豪今年的奢侈品开销料将继续下跌。2013年中国富豪的奢侈品总支出连续第三年下滑，降低了15%。

对于倚重中国市场的西方高端商品零售商来说，这种模式或许会改变游戏规则。

“哥本哈根皮草”的数据显示，丹麦约占全球貂皮产量的四分之一，而去年貂皮约占丹麦对中国出口总量的40%。

根据欧洲和中国买家的说法，尽管中国与丹麦均为貂皮生产大国，但由于喂养条件更好、检疫标准更高等因素，欧洲产的貂皮质量更高。

欧洲毛皮动物养殖者协会(European Fur Breeders' Association)副主席Knud J. Vest表示，目前他预计某些养殖户会退出该行业，主要以中国养殖户为主，但也包括欧洲和北美的养殖户。

“随着价格走低，那些力量最弱的养殖户将会再次退出市场。”（完）