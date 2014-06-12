五矿发展终止百亿元重组案 因铁矿石价格下滑且未来走势不明

路透北京6月12日 - 中国五矿发展股份有限公司(600058.SS)周四发布公告，因铁矿石价格不断下滑，且未来走势仍不明朗，终止其控股股东--五矿股份向公司注入近百亿元人民币铁矿资产的重组事项。

五矿发展今年年初曾发布重组预案，拟向五矿股份发行7.94亿股股份，每股12.5元，购买后者持有的邯邢矿业和鲁中矿业100%股权，两者为五矿股份旗下两家国内最大的独立铁矿企业，两矿合计预估值99.27亿元。(Full Story)

对于终止本次重组的原因，五矿发展解释称，今年来中国宏观经济增速放缓，钢铁行业去产能化力度加大，下游钢厂对铁矿石的需求减少，同时海外低成本铁矿石供应量仍不断增加，导致国内铁矿石市场供应出现了严重过剩，铁矿石价格不断下滑。

“受市场影响，标的资产的盈利状况较预期下滑明显。同时，由于未来铁矿石价格走势仍不明朗，标的资产的盈利状况能否在短期内改善尚存在较大的不确定性。综上，经交易双方协商一致，决定终止本次重组事项。”五矿发展称。

五矿发展(600058.SS)于6月4日下午13:00开始停牌，停牌前收报10.91元，过去一个月累计下跌3.365%。(完)

(发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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