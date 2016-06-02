中国五矿和中冶集团正式战略重组 总规模超7,000亿元人民币

路透北京6月2日 - 两家大型央企--中国五矿集团公司和中国冶金科工有限公司周四宣布正式战略重组，重组后的中国五矿资产规模超过7,000亿元人民币。

国务院去年年底已批准，中国冶金科工集团有限公司整体并入中国五矿集团公司，成为其全资子企业。中国冶金科工集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。

据人民日报社主管的中国经济周刊报导，中国五矿董事长何文波在重组大会上称，经过重组，中国五矿资本实力和资源掌握力均大幅跃升，企业发展空间进一步拓展，已经具备了成为世界一流企业的发展基础。

中冶集团董事长国文清表示，重组后，新的中国五矿在全球金属矿产领域，率先打通了从资源获取、勘查、设计、施工、运营到资源流通的全产业链通道，形成了为金属矿产企业提供系统性解决方案，和工程建设运营一体化全生命周期的服务能力，大幅提高企业在整个行业上的竞争力和话语权。

报导称，重组后的五矿将加快境外铜、锌、镍等国内紧缺资源供应基地建设，发挥“走出去”领军作用；将通过全产业链系统整合与集成服务提升金属矿产行业创新驱动能力，打造世界第一冶金建设运营服务企业。

五矿将积极推动优势金属资产整合与保护性开发，致力于突破下游材料领域核心关键技术与共性基础性技术；充分发展现代物流、电子商务、金融服务等生产性服务，强化全球资源配置与市场运作能力；发挥全牌照金融服务优势，在金融资本领域打造行业领先的金融服务和产融结合平台。

此前的重组方案显示，中国五矿、中冶集团决定将重组分三步走：第一步即是在2016年完成战略和管理体系上的融合；第二步是加强管控和企业业务的进一步融合；第三步，从各自的优势角度和业务分类进一步进行业务整合，更细化地加强管控，规避风险。

中国五矿集团公司是一家国际化的矿业公司，公司主要从事金属矿产品的勘探、开采、冶炼、加工、贸易，以及金融、房地产、矿冶科技等业务，控股7家境内外上市公司。2014年，中国五矿实现营业收入3,227.57亿元人民币，位列世界500强第198位，其中在金属类企业中排名第4位。

中国冶金科工集团有限公司是国务院国资委监管的特大型企业集团，是全球最大最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商；是国家确定的重点资源类企业之一；是国内产能最大的钢结构生产企业。

中冶旗下有上市公司中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)， 报导称，中国中冶作为上市公司的独立性和完整性不会受到影响，现有组织架构和管理体制会保持稳定。中冶A股周四收跌0.27%，H股涨0.46%。

中国国务院此前发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，意见或将推动新一轮国企并购重组浪潮。 （完）