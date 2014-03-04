中国五矿资源在嘉能可秘鲁铜矿的竞购中领跑

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月24日
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透伦敦3月4日 - 嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)周二表示，中国五矿资源是其秘鲁Las Bambas铜矿的优先竞购者。嘉能可出售该铜矿，是中国反垄断机构批准其收购Xstrata的条件。
”我们在与领先的竞购者进行磋商。这不是什么秘密，就是中国五矿资源。很难说谈判会持续多久，但我们正在协商，“嘉能可-斯特拉塔的首席执行官格拉森博格表示。”有许多公司有意收购，但五矿是优先竞购者。“
中国五矿集团的离岸分支--香港上市公司五矿资源(1208.HK)，与中信集团和其他企业伙伴联合参与竞购。
中国要求嘉能可出售该资产，是因为担心合并后的嘉能可-斯特拉塔对铜市场的影响力量过大。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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