五矿资源股东同意以59亿美元收购嘉能可秘鲁铜矿

路透墨尔本7月21日 - 中国五矿资源(1208.HK)股东周一一致同意以58.5亿美元收购嘉能可(GLEN.L)的秘鲁Las Bambas铜矿，并打算将该矿逾一半的产量出售给五矿资源的控股股东。

这次出售预计在9月之前完成，但还需要最终批准。这将提升五矿资源的增长前景，并有助于嘉能可向股东返还资本。

Las Bambas铜矿计划在2015年投产，预料在超过20年时间内每年将生产30万吨铜。最初几年的产量预计更高，2016年前每年料产出超过50万吨。

“我们估计Las Bambas铜矿不仅将使五矿资源跃居全球10大铜生产商之列(亚洲第一)，也将使该公司的净利增长好几倍，”巴克莱分析师Ephrem Ravi 6月时在研报中称。

五矿资源拒绝置评还需要什么审批。该公司首席执行官(CEO)Andrew Michelmore上周表示，资金方面的安排已经准备就绪，收购已经“非常接近”完成。

五矿资源的母公司--中国五矿集团公司，在将秘鲁铜矿57%产量出售给其子公司五矿有色金属股份有限公司的表决中弃权。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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