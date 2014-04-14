《热点透视》59亿美元收购嘉能可资产后 五矿资源将脱胎换骨

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani 编译 蔡美珍
路透香港4月14日 -以59亿美元买下嘉能可-斯特拉塔(Glencore)(GLEN.L)出脱的资产，将促使在香港上市的中国五矿资源(MMG)(1208.HK)脱胎换骨。收购嘉能可的秘鲁Las Bambas铜项目之后，五矿规模将增加一倍，摇身一变成为以铜矿为主的矿产商。公司的少数股东将得以搭上顺风车，只不过对于风险问题没有什么置喙空间。
嘉能可去年合并斯特拉塔，为了争取中国当局批准这项合并案，嘉能可同意出售LasBambas项目。预计到2017年时，这个项目将成为全球铜产量前三大。合营公司由五矿为首(62.5%)，其他股东还包括中信金属有限公司及国新国际投资的全资附属公司。巴克莱估计，如果加上资本支出，全部的收购成本将达到82.5亿美元。
对于一家小公司而言，这是相当大的一笔收购。五矿资源是中国五矿集团的附属公司。根据4月11日的收盘价计算，收购之前，五矿资源的企业价值为28亿美元，收购之后将增加一倍以上达到65亿美元。光是收购的终止协议补偿金2.5亿美元，就几乎是五矿资源收购前的近20%市值，相当于公司在2013年底时的全部现金量。
有政府撑腰，是五矿资源能够以小吃大的原因。中国国家开发银行将安排收购案的股权及债务融资。此外，母公司五矿集团将放款给五矿资源，为合资事业的借款提供背书担保。根据五矿资源过去在DugaldRiver锌铅银矿山项目的融资纪录，利率可能低到只比LIBOR加码3.5个百分点，远低于许多中国企业在自己国内向银行借贷人民币的利率。
不过，得到国家协助是有牺牲代价的。这项收购交易将使五矿资源成为全球最大铜矿产商之一，而目前铜价正因中国经济降温疑虑而剧烈震荡，但五矿资源的少数股东却无法干涉如此重大的交易。话虽如此，五矿资源的股价在宣布收购消息后飙涨了7%。不论有无获得意见征询，投资人仍然乐于押宝红筹股。(完)
(译文审校 王冠中)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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