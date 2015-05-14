2015年全国稀土矿开采总量控制指标10.5万吨--中国国土资源部

路透北京5月14日 - 中国国土资源部周四下达2015年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知，2015年度全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为10.5万吨。这一数据与上年一致。并宣布中国五矿集团公司、中国铝业公司等六家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。

为促进稀土产业结构调整和优化，按照国务院加快实施稀土企业集团战略要求，对列入稀土集团并整合重组已完成的，指标在省（区）总量指标中单列，由省级国土资源主管部门按单列数下达给稀土开采企业，未进入集团或整合重组未完成的，继续由省（区）分配。