2015年全国稀土矿开采总量控制指标10.5万吨--中国国土资源部

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--5月12日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透北京5月14日 - 中国国土资源部周四下达2015年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知，2015年度全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为10.5万吨。这一数据与上年一致。并宣布中国五矿集团公司、中国铝业公司等六家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。
通知称，其中离子型（以中重稀土为主）稀土矿指标17,900吨，岩矿型(轻)稀土矿指标87,100吨。全国钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标为91,300吨，其中主采指标73,300吨，综合利用指标18,000吨。
通知提到，中国五矿集团公司、中国铝业公司、包头钢铁（集团）有限责任公司、厦门钨业股份有限公司、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司六家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。
为促进稀土产业结构调整和优化，按照国务院加快实施稀土企业集团战略要求，对列入稀土集团并整合重组已完成的，指标在省（区）总量指标中单列，由省级国土资源主管部门按单列数下达给稀土开采企业，未进入集团或整合重组未完成的，继续由省（区）分配。
中国2014年度全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为10.5万吨，钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标为8.9万吨，同时不再下达锑矿开采总量控制指标。(完)
欲浏览更多详情请点选国土资源部官网(www.mlr.gov.cn)
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透上海5月12日 - 中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)