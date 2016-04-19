中民投完成对思诺保险并购 交易总金额约25亿美元

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海4月19日 - 中国领先的民营投资集团中国民生投资股份有限公司周二宣布，旗下中民国际已顺利完成对思诺国际保险集团的收购，交易总金额约为25亿美元。
公司新闻稿称，此次收购成功，标志着中民投继在东南亚、欧洲的项目落地之后，全球布局网络进一步趋于完善。
中民投董事局执行副主席李银珩表示，中民投作为一家全球化的投资集团，一直奉行“双行线”政策，既帮助中国民营企业抱团走出去，也将全球优秀企业引入中国。
“继此次顺利完成收购思诺保险后，我们将帮助思诺保险快速进入亚洲市场，共同打造全球化的金融平台。”他说。
去年7月，中民投与白山保险集团(WTM.N)签约，透过下属中民国际收购白山保险旗下再保险公司--思诺国际保险集团，当时披露收购价为22.4亿美元。在经历包括美国、英国、瑞典、澳大利亚等多个国家和地区的保险监管机构的审查后，收购案在3月获得审批通过。
中民投在2014年8月在上海挂牌成立，注册资本500亿元人民币，是获得国务院同意的中国首家“国字号”民营大型投资公司。中民投的参股股东均为大型民营企业，包括苏宁电器集团、红豆集团等。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。