中民投完成对思诺保险并购 交易总金额约25亿美元

路透上海4月19日 - 中国领先的民营投资集团中国民生投资股份有限公司周二宣布，旗下中民国际已顺利完成对思诺国际保险集团的收购，交易总金额约为25亿美元。

公司新闻稿称，此次收购成功，标志着中民投继在东南亚、欧洲的项目落地之后，全球布局网络进一步趋于完善。

中民投董事局执行副主席李银珩表示，中民投作为一家全球化的投资集团，一直奉行“双行线”政策，既帮助中国民营企业抱团走出去，也将全球优秀企业引入中国。

“继此次顺利完成收购思诺保险后，我们将帮助思诺保险快速进入亚洲市场，共同打造全球化的金融平台。”他说。

去年7月，中民投与白山保险集团(WTM.N)签约，透过下属中民国际收购白山保险旗下再保险公司--思诺国际保险集团，当时披露收购价为22.4亿美元。在经历包括美国、英国、瑞典、澳大利亚等多个国家和地区的保险监管机构的审查后，收购案在3月获得审批通过。

中民投在2014年8月在上海挂牌成立，注册资本500亿元人民币，是获得国务院同意的中国首家“国字号”民营大型投资公司。中民投的参股股东均为大型民营企业，包括苏宁电器集团、红豆集团等。（完）