民生银行管理层急开分析师会 称安邦只做财务投资者

路透北京2月1日 - 继昨日公告行长毛晓峰辞职后，中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)管理层周日紧急召开分析师会议，称包括安邦在内的大股东不会卖出民生股票。安邦明确表示，之所以频频增持，是看好民生银行的长远发展，将只作为财务投资者。

据路透获得的上述会议纪要，民生银行管理层表示，毛晓峰辞职对经营没有影响，目前资金进出完全正常。民生银行管理层将于4-5月进行换届，在此之前行长、党委书记由谁接替将有定论。

“在昨天的董事会上，其他大股东也纷纷表示看好民生银行的长远发展，当前不会卖出民生银行股票。” 民生银行董事长洪崎称。

他表示，未来民生银行要做到“对公、中小加小微和零售”的“三三制”业务布局；而为了应对利率市场化时代的到来，该行将启动全面变革的“凤凰计划”，预计三到五年全面见效。

民生银行周六稍晚公告称，近日公司董事会收到毛晓峰辞职信，因其个人原因，申请辞去民生银行董事、行长及董事会相关专门委员会职务，其与董事会无不同意见。经公司董事会临时会议决议，由洪崎董事长代行行长职责。

近期民生银行因被安邦保险集团频频举牌并购引起市场广泛关注。安邦保险目前已一跃成为民生银行新的第一大股东。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。