民生银行给安邦集团贷款共1亿美元 将继续代销安邦产品--财新

路透北京6月18日 - 财新网周日报导称，中国民生银行(600016.SH)01988.HK于6月16日（上周五）召开股东大会，董事长洪崎在会上表示，民生银行给安邦保险集团总共贷款1亿美元，并非传言中千亿贷款。此外，民生银行会继续代销安邦保险的相关产品。

“没有传言中的千亿贷款给安邦。我们对安邦的贷款就是1亿美金，而且有担保、有抵押。”洪崎说。

谈到未来和安邦保险的业务合作，洪崎表示，民生银行代销的保险产品都是保监会批准的标准产品，并且民生银行代销安邦产品的比例在各家银行之中很小。目前，民生银行会继续代销安邦保险的相关产品。

“我们没停，要继续观察。人家公司不是也正常吗，也说了是个人原因。”洪崎称。

报导并援引洪崎称，正是由于安邦是民生的大股东，越是这样民生银行越将严格披露关联交易。

自2014年开始，安邦保险集团在二级市场不断增持民生银行，增持民生银行到20%的红线，目前仍为持股最高的单一大股东。据民生银行2016年报披露，安邦分别通过安邦人寿的“稳健型投资组合”、安邦财险的“传统产品”及安邦保险的“传统保险产品”买入该行股份，持股占比近18%。

中国大型保险公司--安邦保险集团日前发表声明称，董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务，集团经营状况一切正常。（完）