民生银行7家股东与民生加银资管筹建电商

路透香港8月1日 - 互联网金融风生水起的当下，传统金融机构也在压力下试图探索转型道路。中国中型股份制商业银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)的7家主要非国有股东单位与该行旗下公司--民生加银资产管理有限公司近期正筹建一家电子商务公司，以求银商紧密合作，这是国内首家与商业银行形成对应关系的银商紧密合作型企业。

民生银行人士表示，民生电子商务有限责任公司将在深圳前海注册，认缴资本金30亿元人民币，公司股东包括有：新希望投资、上海健特生命科技、泛海控股集团、东方集团等，公司定位是将民生银行产业链金融电商化。总经理将由原中国银监会创新监管部副主任尹龙担任。

民生银行网站近日亦已刊登上述公司的招聘启事，并称民生电子商务公司将以建设形成基于中小微客户需求，有机融合电子商务与金融活动，实现产业链交易高效撮合的一流市场化平台为基础，向中小微企业及个人提供完善的信息平台、服务平台、撮合平台、做市平台等综合性电商和金融服务。

民生银行董事长董文标今年3月接受媒体采访时表示，该行一直有打造电商平台的打算，但是民生银行的思路，是借助电商这个平台，提高产业链金融、供应链金融的效率，把现在产业链金融的部分环节搬到线上。(完)

(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)

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