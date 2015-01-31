民生银行行长毛晓峰因个人原因辞职 董事长代行行长职责

路透北京1月31日 - 近期备受市场瞩目的民生银行(600016.SS)(1988.HK)周六稍晚刊登公告称，近日公司董事会收到毛晓峰先生辞职信，因其个人原因，申请辞去中国民生银行董事、行长及董事会相关专门委员会职务，其与董事会无不同意见。

公告并表示，公司董事会注意到媒体有关毛晓峰先生的若干报导，据公司了解，毛晓峰先生向公司提出辞职系个人原因，公司经营正常。经公司董事会临时会议决议，由洪崎董事长代行行长职责。

近期民生银行因被安邦保险集团频频举牌并购引起市场广泛关注。安邦保险目前已一跃成为民生银行新的第一大股东。

此前刊登在香港联交所公告显示，安邦人寿的母公司--安邦保险集团1月20日继续增持民生银行A股；增持后，其持有民生银行股份占总股本比例为19.28%。（完）

欲浏览公告详情，点选 here（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。