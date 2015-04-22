民生银行料今年不良率小幅微升 二季度息差压力减少

路透上海4月22日 - 中国股份制银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)今年一季度净利润同比增5.53%；不良率则继续攀升。公司高层周三称，经济下行致不良贷款控制难度加大，料今年资产质量将持续缓慢下行但风险可控，同时，二季度息差压力将减少。

分析师援引该行资产监控部副总经理张贵伟在业绩说明会上介绍，一季度不良贷款呈现为关注类贷款大幅上升，不良贷款和逾期贷款的剪刀差有所扩大的特征，大多是经济下行期，企业面临的短期的资金周转困难，从总体基本面看没有出现大面积系统性违约。

“从今年一季度情况看，总体上实体经济没有明显好转，部分领域还有持续下行趋势，判断整个中国商业银行资产质量在15年还是持续缓慢下行局面，民生银行也不例外。”张贵伟称。

该行主管风控的行长助理石杰表示，一季度逾期贷款增多，也受今年春节较晚因素影响，春节后经济没有大幅起色，制造业、采掘业都没有开工，在关注类和逾期贷款中，限期因素占比达到71%，更多关注和预期贷款更多不是本金逾期，是限期因素影响。

石杰并称，该行已对所有问题贷款客户进行细化分层，情况底数非常清楚，采取“一户一册”措施，目前在逐步执行过，二季度剪刀差会逐步缩小；同时，将继续加大不良监测和清收处置力度，向不良资产清收要效益。

截止3月末，期末该行不良贷款率为1.22%，比上年末上升0.05个百分点；拨备覆盖率和贷款拨备率分别为180.58%和2.20%，较2014年末的314.53%和2.39%均有下降。

**料二季度息差压力减少**

中国央行去年11月以来已两次降息，受此影响，民生银行一季报显示其净息差收窄至2.37%，同比下降0.25个百分点。

国金证券银行业分析师马鲲鹏认为，一季度息差大幅下降主要与短期限的中小微贷款占比高，重定价周期短有关。央行降息之后向下重定价，因此民生银行一季度资产负债重定价带来的息差压力大于其他银行。

民生银行资产负债部副总经理李红卫在业绩说明会表示，一季度该行固定利率定价一季度上升近4个百分点，今年资产业务上会尽早超前安排；同时，在严控风险和客户结构调账情况下，贷款定价没有明显下降。

“另外在负债成本管理上，尤其是对利率市场化下存款和同业负债业务，从今年来说是严格控制，二季度还加大了控制力度，比同业控制水平更严格，所以息差管理二季度比一季度好。”李红卫称。

作为银行转型的重要指标之一，民生银行一季度非息收入表现抢眼。一季度，民生银行实现非利息净收入123.52亿元，在营业收入中占比达到35.37%，同比提高3.34个百分点。

针对市场关注的新行长人选，民生银行董事长洪崎表示，“股东结构变了，银监会在审核安邦的股东资格，审核通过后，就会启动换届。”

报告并显示，一季度安邦保险集团继续加大对民生银行的增持力度，从前10大股东名单来看，至少通过旗下三只保险产品合计增持约13.7亿股；截至期末，这三个产品合计持股比例从上年末的12.6%增3.97个百分点至16.57%。其中，安邦人寿保险-稳健型投资组合的增持力度最大，持股数量由去年末的16.99亿股增至23.69亿股，持股比例由4.97%升至6.92%。

民生银行公告还显示，该行计划于2015-2016年期间金融债券的发行规模由此前设定的每年发行不超过500亿元调整为每年发行不超过2,000亿元。

资本充足率方面，截至一季度末，民生银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.80%、8.82%和10.81%，符合相关监管要求。

民生银行A股周二收报10.88元，过去一个月累计上涨约12%。(完)

(发稿 李铮；审校 黄凯)

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