民生银行布局科创中概股回归机会 将关注战略新兴板优质企业

路透北京11月17日 - 在经济下行带来有效需求不足和“资产荒”困境下，中国商业银行寻求突围。中国股份制银行--民生银行(1988.HK)(600016.SS)周二表示，该行将对科技创新企业服务作为未来业务方向，并关注中概股回归以及未来战略新兴板登陆的优质标的。

民生银行投行部资本市场业务中心总经理张华在该行科技金融战略发布会上称，新兴经济在中国经济的比重越来越大，民生银行客户结构会逐步调整，科技创新企业是一个确定的方向。

此外，他表示，虽然民生银行获得了非法人私募投资基金管理人资格，但还要等下一步监管层政策落地；未来的趋势是商业银行成立资产管理机构实现投贷结合，但现在政策还没有放开。

在科技创新企业中，民生银行近期集中布局中概股回归相关优质标的。“国内外估值差明显，国内上市公司的优质标的少，中概股回归会受到追捧。”张华指出。

张华透露，即将设立的战略新兴板也将是民生银行关注的资产“池子”，战略新兴板上市标准有所突破且流动性更好，未来会有更多优质企业去那里上市。

民生银行周二宣布了自己的科技创新企业的金融战略转型计划，未来将与行业优质的券商、基金合作对科技创新企业提供信用贷款、上市前辅导等一系列服务。

此前，民生银行表示，该行整个公司业务大事业部改革计划在三年内完全落地；在事业部合并后的业务策略上，未来会聚焦在一些新兴行业里面，在弱周期前景广阔的十几类行业里面深耕细作。

在风险控制上，张华称，民生银行在与同业合作时就有考虑，券商和基金都是有选择的，各有专长，可以帮助进行风控；此外，民生银行还根据不同地区特点通过产业链寻找客户。

对于资产标的的寻找，张华表示，民生银行提供的金融产品覆盖全企业周期，可以提供方案、资金、顾问，帮科技企业整合各种资源。注重短期效应也关注长期效应。

“民生银行对科技企业的全流程服务层层深入，开始从支付业务入手熟悉企业，之后做债权，最后再与产业基金合作对企业进行股权投资。”民生银行公司部人士向路透介绍。

民生银行投行部业务涵盖固定收益、资本市场、资产证券化和财富管理四大板块，初具交易型银行雏形。张华介绍，现在整个投行部创造优质的资产，再通过资产证券化等做成可交易产品；部分资产标准化后实现早期退出，不能标准化资产由财富管理持有。（完）