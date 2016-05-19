中国民生银行资金存管系统实现平台分账管理 仅对接三家P2P平台

路透北京5月19日 - 中国股份制商业银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)周四称，该行资金存管系统实现平台的分账管理，平台资金与客户资金彻底分开，确保平台投入的项目跟投资资金一一对应；坚持实名验证，明确资金流向，防止平台挪用资金的风险。目前，该行P2P资金托管业务目前只与积木盒子、人人贷和首金网三家合作。

民生银行行长助理林云山在银监会新闻发布会上并强调，该行存管系统对投资项目的安全性、本金收益是否能按约定返还不提供任何保证。

“这本质上是个托管服务，不存在任何的信任背书。”他称。

互联网理财方面，他指出，该行去年理财产品金额达到2.7万亿，但并未与第三方理财合作。“我们的内部管理并不排斥跟第三方理财合作，但必须通过行内的审批。”

直销银行方面，自2013年民生首先推出直销银行业务以来，目前已有数十家直销银行成立，但面临产品同质化、定位不清晰等问题。

林云山指出，直销银行真正的成功取决于以下几个方面：第一，相关政策法规的支持。他提到，民生银行去年已向监管机构报送设立独立的直销银行的请示，但由于中国并没有与设立独立直销银行的法规的依据而受阻。“政策法规上监管需要有突破，让这类互联网金融机构落地。”

第二，经营细分客户群的能力和良好的客户服务是直销银行存活的关键。

“2013年我们着手做直销银行时，曾去过欧洲几家经营的比较成功的直销银行，看到银行重点销售的产品，实现销售的方式则来自于他对客户的管理、公司品牌的定位，他们之间的差异是非常大。”他称，目前大量的直销银行依然秉承传统的线下业务线上化处理，仍是传统的电子银行思维。

而海外的直销银行有不同的业务定位，有的侧重投资平台的银行服务，有的侧重融资类服务，有的更偏重支付类。

林云山并强调，把产品放在互联网并非直销银行的核心，不管形式如何，本质上仍是金融机构，而金融机构的经营核心有两点，信息对称和风控能力。“我们现在把大量的注意力集中在互联网+上，但我认为如果风控管不好，无论你是用什么样的技术，什么样的渠道，最终的结果都不太好。”

他并认为，直销银行业务雷同化或是某个阶段的问题，不会持续太久。（完）