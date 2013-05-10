民生银行：用投行思维分羹城镇化

* 事业部主要收入来自于中间业务，非存贷利差

* 城镇化的机会：提供交易平台整合私募信托

* 今年分行业务重点：小微+小区

路透北京5月10日 - 中国中型股份制商业银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)在接受投资者提问时表示，现在民生几大事业部主要收入贡献来自于中间业务收入而非存贷利差，而城镇化浪潮中这种中间业务优势亦将体现。

民生银行提供给路透的问答实录中，董事长董文标表示，事业部改革是为了迎接利率市场化的调整。大的企业将来存贷款利差就是零利差，而事业部业务是靠金融整合，通过金融服务来应对。

投资者对此的理解就是民生银行的投行化倾向。这与业界的传闻很类似，有信托公司的人不无担忧的说，民生要把自己的事业部全部变成信托公司。而信托公司在中国的制度环境下，类似于无所不能的投资银行。

“未来五年，银行要好好准备，如果不准备，这些银行在未来会是‘悲惨世界’。”参与问答的投资者引述董文标的话称。

董文标表示，事业部主要是靠智慧来赚钱的，而不是靠存贷款。从2007年搞这个改革就是为了迎接利率市场化的挑战。

“比如说我们跟青岛商量连续几年发行基金，一年50亿的渔产品海产品的专项基金，落地到当地分行。我们一家分行做了460条船的融资，实现的大部分都是中间业务收入。”他表示。

“事业部就是专业化，只做一件事情。比如说做能源，实际上民生银行能源事业部只做煤炭，我们不做电，也不做石油，另外也不做太阳能，你看民生银行的能源部一分钱的太阳能贷款都没有做过。”他说。

民生银行公司业务事业部制改革，启动于2007年下半年，那个被称为"中国银行业最好的时候"，主要是把支行的公司业务全部上收到分行，支行只从事零售业务。最终形成地产部、能源部、交通部和冶金部四大行业事业部。此举开创了国内银行之首。

季报显示，民生银行一季度实现净利润110.15亿元人民币，同比增长20.09%；净息差为2.45%，比去年四季度下降0.15个百分点。

**分行发展重点：小微+小区**

董文标称，将来分行转型将紧紧围绕“两小”，小微金融和小区金融。然后进行标准化、模块化和批量化处理。

他说，民生银行庞大的根系就是小商户、小微企业。贷款在100万到150万这个区间。第二个是自然人，小区。

分行做“两小”--小微金融和小区金融。像北京均价三万块钱以上这种小区，三百个家庭以上的6,700个小区做小区金融。通过无条件授信，在一个小区里面分ABC三类，分完以后无条件授信，授80万，50万，30万，通过无条件授信拉动个人金融资产增长。

行长助理石杰表示，2013年民生授信政策中进一步明确小微只进入消费资料领域，尽量减少或者是不进入生产领域。所以下一步在小微授信政策上更明晰，更细化，更聚焦在消费资料以及弱经济周期的产业链之内。

一季度末，民生小微企业贷款余额3,542.73亿元，较年初增长11.78%。但受资产结构调整影响，贷款市场份额为2.18%，环比下滑0.02个百分点。

**城镇化的机会：提供交易平台整合私募信托**

民生银行副行长毛晓峰表示，该行针对城镇化最近正在进行大量研究，中国城镇化现在有三个很好的机会。而其间，民生银行可以发挥整合撮合社会资金的作用。

第一个机会就是将来大量的农村土地流转会带来很多新的地产机会以及大量出现小型的农庄和大型的农场这样的机会。第二个机会是城镇化的过程中在中国城乡结合部会出现大量的产业园区和产业地产的机会。

“我们的地产和交通事业部正在研究把中国交通和地产结合起来，民生银行现在盯着其中的物流、园区、仓储以及跟它相配套的地产，通过金融整合，把资源、资产、资本这个链条打通，”毛晓峰表示，民生银行是作为一个交易平台，整合私募、信托、产业基金。

他并称，第三个机会是在中国核心城市一些重要的地产项目的重新改造，这就不是原来传统的存款和贷款，民生银行作为一个撮合平台整合社会资金，同时利用银行判断的优势，整合社会上各种渠道，对于客户来说是提供打包式的服务。

民生银行周五午盘，A股报10.32元跌0.29%，H股报10.6港元，跌0.38%。（完）

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。