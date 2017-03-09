民生银行加速资管业务转型 今年将适度降低债券投资比例--副行长

路透北京3月9日 - 中国全国性股份制银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)副行长李彬周四称，中国监管层陆续出台相关政策推动资管业务转型，民生银行正着力从投资、盈利模式等方面加速转型；投资策略方面，因当前资金链较为紧张，将适当降低债券投资组合比例。

李彬在银监会新闻发布会上并表示，当前资管业务的确存在脱实向虚、监管套利等问题，这也涉及到中国金融体系防风险问题，由央行牵头制定统一的资管业务办法确有必要。

“（金融）机构都在做资产管理业务，但是监管归属不同的监管部门，不同的监管部门它的法规还有相关的规定是不太一样的。”她称，“现在人民银行牵头制定所有机构统一的新的资产管理办法是非常必要和及时的。”

她指出，近五年来，国内资管行业年复合增长率近50%，成为金融体系内最具活力和成长潜力的板块。当前中国经济金融环境正在发生深刻变化，监管部门陆续出台相关政策推动和指导资管业务转型。民生银行也将资管业务作为未来转型的重点战略业务之一。

在投资转型方面，李彬表示，民生银行将运用各类金融市场的工具，捕捉包括货币市场、债券、股票、股权、大宗交易等境内外市场一切可能的机会；支持大类资产配置，加强MOM、FOF等委外管理能力，视其为重要资产配置方式。

“不是像以前简单的以非标的收益对应成本，投资的转型要面向非常开阔的全市场。”她称。

在盈利模式转型方面，李彬表示，未来资管产品将从预期收益转向净值型，而利润模式不再是简单的利差形式，有可能以管理费为主，类似公募基金的盈利模式，而非当前流行的利差模式。

**审慎投资债市**

具体到投资策略方面，李彬称，由于当前资金链较为紧张，且美元利率上升的通道已经开启，民生银行可能将适度降低债券投资组合比例。

民生银行资管部总经理助理亦郑智军进一步解释道，今年的债市环境发生了显着的变化，一是过去几年流动性宽松的环境转为稳健，市场利率中枢稳步抬升；二是当前基本面改善带来通胀预期，给债市的战略配置带来一定的冲击。

“今年将紧盯债市变化和结构性的交易结汇，同时，深耕行业，挖掘优质的信用债和资产证券化产品，提升产品收益率。”

值得注意的是，民生银行资产配置也正向多元化发展，如配置离岸人民币大额存单、中资美元债、港股定增等，不断提高资产收益。郑智军表示，今年也将通过深港通、港股通等渠道择机配置离岸资产。

数据显示，截至2016年末，银行理财规模近30万亿元人民币；去年末，民生银行理财余额突破1.4万亿元；近三年来，民生银行理财规模增长超过一万亿元，年复合增长率达到70%。（完）