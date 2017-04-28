民生银行理财“飞单”案系非法募集资金 目前查明涉案金额16.5亿元

路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报导的数字，涉及客户约150余人。

公告并称，张颖通过控制他人账户作为资金归集账户，编造虚假投资理财产品和理财转让产品，其本人或指使支行个别员工寻找目标客户，非法募集客户资金用于个人支配，有一部分用于投资房产、文物、珠宝等领域，所募集资金未进入该公司账务体系。

“本公司配合公安部门对涉案账户予以冻结控制，查封了犯罪嫌疑人部分现金、财产及物品，初步判断未来产生的损失在可控范围之内。需特别说明的是，航天桥支行案件与票据业务无关。”公告称。

民生银行称，张颖使用伪造的理财合同和银行印章，骗取客户的理财资金，是一起由个人道德风险引发的操作风险事件，涉嫌违法犯罪；公司报案后，公安部门于4月13日将张颖带走调查取证，4月14日公安部门对张颖执行拘留，予以立案调查。

目前，除张颖外，另有个别支行员工正在接受公安调查。

民生银行表示，将在依法合规的前提下，拟采取可行方式先期解决投资人的初始投资款项，后续相关事宜将根据最终司法判定结果再行处理。当前，该项工作正在有序进行中。

据中国财经媒体--财新网此前报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。

**一季度净利同比增长3.6%**

公告并显示，今年一季度民生银行实现归属于母公司股东净利润141.99亿元，同比增长3.6%；受营改增、息差下降等因素影响，营业收入为362.29亿元，同比下降9.73%。

截至一季度末，该行不良贷款余额为437.81亿元，较上年末增长23.46亿元，不良贷款率1.68%，与上年末持平；拨备覆盖率155.7%，较上年末提高0.29个百分点；贷款拨备率 2.61%，比上年末下降 0.01 个百分点。

公告援引民生银行副行长李彬并称，经过多年来连续高速增长以后，目前资管行业规模的增速是有所放缓的；遵循MPA广义信贷考核的监管思路，未来民生银行的资管规模，2017年整体思路是保持稳定，并维持适度增长。

他并称，不会去追求规模的快速增长，而是要去进行结构的调整。据他透露，民生银行整体的委外的规模大约300亿左右，近期变化不大。（完）

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