民生电商董事长呼吁互联网金融监管

路透北京10月30日 -中国互联网金融话题热度仍在上升，但民生电商董事长尹龙却在“泼凉水”。他周三公开呼吁，尽快研究制定专门用于互联网金融监管的战略、政策、规则，否则“三年内必然产生灾难性的问题”。

尹龙在2013互联网金融全球峰会上发言称，互联网金融的发展需要新的企业组织形态承载。这种企业组织可以是立志转为专做互联金融业务的银行，也可以是电子商务公司。

不过无论哪一类组织，首先要做的都必须是将金融文化与互联网文化融合起来，将专业的风险管理技术与网络海量数据挖掘技术结合起来，否则可获一时之利，难保一世长久。

“互联网金融，我敢预计，如果没有规则的话，三年内必然产生灾难性的问题。”尹龙称。

他解释道，人类历史发展证明，脱离监管的金融活动，其发展越久、声势越大，其给社会经济生活带来的风险乃至危害也就越大。从古今中外来讲，任何金融活动如果脱离了规则，脱离了明确的边界，脱离了管理，无论它打着什么旗号，最后一定是灾难。

由于两种经济形态的迥异，不能期望将传统金融监管规则修补后就能够适应互联金融的监管。因此，研究制定专门用于互联网金融监管的战略、政策、规则，应当尽早提上日程。

尹龙此前曾任职中国银监会创新部副主任，今年8月底民生银行(600016.SS)(1988.HK)的股东发起设立民生电子商务有限责任公司，尹龙由官员“下海”担任董事长，他并定义该公司的主要业务思路为“融通整合”四个字。

**互联网金融不可能取代传统银行**

互联网金融已成为中国互联网行业和金融行业都很关注的热门话题，但是对于互联网金融的定义和监管框架，却很模糊。各家商业银行，特别是大型国有商业银行为了应对互联网金融的挑战，陆续上线电子商务平台。但目前来看，并没有哪家银行形成了比较清晰的互联网金融发展战略。

尹龙并表示，互联网金融不可能取代传统银行，二者都将是未来社会金融体系中不可或缺的组成部分，商业银行完全可以根据自己的比较优势和差异化发展战略，培育自己的核心竞争力。

因此，不必急着甚至不用涉足非专长的领域，更不需要因为互联网金融的热闹或者外行们的只言片语，去改变甚至放弃传统银行业务积累的专业优势和上百年来形成的审慎原则。

尹龙总结的“互联网金融”定义为：建立在互联网与数据基础之上，利用新型的风险管理方式，从事的资金、信用与风险的撮合业务。而金融行业所希望拥有却很难获得的互联网基因主要就是：扁平化、自组织化和基于碎片的全局化。

他续称，传统金融经过上百年的发展，已形成一种比较稳定的文化、规则、习惯、制度体系。而互联网这个业态又需要一种跟传统的上百年的这种文化规则不一样的东西，由于文化和监管规则的差异，使得传统银行模式不太可能承担起互联网金融业态的职责。

“传统银行的监管和经营核心是审慎，而互联网这个业态，其基因决定了它很难去审慎。 ”他说。

来自民生银行官方网站的信息显示，民生电子商务公司在深圳前海注册，认缴资本金30亿元人民币，是国内第一家与商业银行形成对应关系的银商紧密合作型企业。公司发起人为民生银行的七家主要非国有股东单位和民生加银资产管理有限公司。（完）

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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