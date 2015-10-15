民生银行计划公司大事业部改革三年内完成

路透北京10月15日 - 中国股份制银行--民生银行(1988.HK)(600016.SS)周四表示，该行整个公司业务大事业部改革计划在三年内完全落地；未来，在公司业务事业部改革成熟时，进一步推进零售和金融市场部相应改革。

民生银行行长助理石杰在银行业例行发布会上表示，改革后，民生银行将公司业务板块以前分散的行业、产品事业部及总、分行公司业务职能进行全面整合，建立公司及投资银行事业部。

“切实解决目前公司业务的体系分割、管理分散、协同性弱、事业部对分部管理不足等问题。”石杰表示。

他指出，改革后各地区的大事业部分部将与分行业务整合，把分行总行力量集中在一起；同时，大事业部改革与小微战略并不矛盾。

在事业部合并后的业务策略上，石杰称，整合的行业事业部包括冶金行业、煤炭行业、交通造船行业等，今后可能在这些行业里面做一些减法；未来会聚焦在一些新兴行业里面，在弱周期前景广阔的十几类行业里面深耕细作。

他表示，行业事业部在改革过程中对民生银行业务的影响，在2014年已经有所体现，2015年这种影响负能量基本上释放完毕，且对明年业务整体影响不大。

对于改革的必要性，石杰称，此前设立的行业金融事业部、产品金融事业部仍然是一个过渡性体制，随着市场变化这种过渡体制局限性和缺陷也在日益显露；外部环境上，利率市场化等因素影响，客户行为正在发生深刻变化，各种金融业态和产品创新层出不穷，银行经营压力和竞争压力急剧增加。（完）