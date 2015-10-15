民生银行计划公司大事业部改革三年内完成

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月15日 - 中国股份制银行--民生银行(1988.HK)(600016.SS)周四表示，该行整个公司业务大事业部改革计划在三年内完全落地；未来，在公司业务事业部改革成熟时，进一步推进零售和金融市场部相应改革。
民生银行行长助理石杰在银行业例行发布会上表示，改革后，民生银行将公司业务板块以前分散的行业、产品事业部及总、分行公司业务职能进行全面整合，建立公司及投资银行事业部。
“切实解决目前公司业务的体系分割、管理分散、协同性弱、事业部对分部管理不足等问题。”石杰表示。
他指出，改革后各地区的大事业部分部将与分行业务整合，把分行总行力量集中在一起；同时，大事业部改革与小微战略并不矛盾。
在事业部合并后的业务策略上，石杰称，整合的行业事业部包括冶金行业、煤炭行业、交通造船行业等，今后可能在这些行业里面做一些减法；未来会聚焦在一些新兴行业里面，在弱周期前景广阔的十几类行业里面深耕细作。
他表示，行业事业部在改革过程中对民生银行业务的影响，在2014年已经有所体现，2015年这种影响负能量基本上释放完毕，且对明年业务整体影响不大。
对于改革的必要性，石杰称，此前设立的行业金融事业部、产品金融事业部仍然是一个过渡性体制，随着市场变化这种过渡体制局限性和缺陷也在日益显露；外部环境上，利率市场化等因素影响，客户行为正在发生深刻变化，各种金融业态和产品创新层出不穷，银行经营压力和竞争压力急剧增加。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。