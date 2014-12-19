安邦保险成民生银行第一大股东

近期在A股市场频频举牌并购的安邦保险集团，再次引进市场关注。民生银行公告显示，截止周三，安邦保险集团及其旗下公司共持有民生银行30.853亿股A股，占总股本的9.06%。而中国中小企业投资公司将其持有的3.19亿股民生银行A股表决权委托给安邦保险集团，因此安邦共拥有民生银行10%表决权，为公司第一大股东。路透