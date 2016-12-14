中国民生金融竞购葡萄牙Novo Banco银行--消息人士

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透里斯本12月13日 - 四名知情人士告诉路透，中国民生金融控股有限公司、美国基金Apollo和Centerbridge，以及私募股权投资公司Lone Star正在竞购葡萄牙Novo Banco银行，其前身是圣灵银行(BES)。
这些消息人士周二表示，民生金融控股已提出收购Novo Banco多数股权，然后将剩余股份进行首次公开发行(IPO)，而Apollo-Centerbridge组合及Lone Star也已提出要整个收购这家银行。
葡萄牙当年斥资49亿欧元救助圣灵银行，保住了Novo Banco这家“好银行”。圣灵银行因其创始家族背负的沉重债务而破产，并称希望在2016年年底之前决定Novo Banco的出售事宜，在2017年8月的截止日期之前。
去年出售Novo Banco的尝试无果而终，因为葡萄牙政府认为买方的出价太低。但这次的出价有所提高。
“...三家领先的竞购方是中国民生金融控股、Apollo-Centerbridge组合，以及Lone Star。这些竞购方给出很大的承诺与诚意，以及很吸引人的提议，”其中一位消息人士对路透称。
该消息人士补充说，葡萄牙第一和第二大上市银行Millennium bcp和Banco BPI没有退出，但兴趣也不是很大。葡萄牙财长Ricardo Mourinho Felix在10月时曾对路透称，有五个潜在的买家。
但另一位消息人士称，只有当选出一家获胜后出售程序才会结束，在此之前竞购方可以随时提高报价。
未来债务需要国家担保的金额，以及收购方准备投入的资本金额，这些方面的条件都还有可能优化。
这桩收购还须咨询欧洲央行和欧盟执委会。
葡萄牙央行的一位发言人不就出售程序置评。(完)
(编译 王颖/侯雪苹；审校 张涛/郑茵)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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