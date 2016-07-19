民生银行副董事长卢志强近日大举增持该行A股股份

路透上海7月19日 - 据香港联交所披露数据，中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)副董事长卢志强上周大举增持民生银行A股，初步估算其投入资金规模约75亿元人民币。

在民生银行董事会面临改选之际，卢志强的大举增持，以及此前公布的该行第九和第十大股东联手，均预示着该行新一届董事会的董事席位之争将会较激烈。

联交所周一数据显示，上周四卢志强增持民生银行A股4.486亿股，使其持股比例由4.18%增至5.69%。不过当日民生银行A股二级市场交易量仅七千多万股，估计该笔增持是通过大宗交易方式。若按当日交易区间9.17-9.45元的中值计算，该次增持涉及资金约40亿元。

上周一卢志强已通过大宗交易增持3.92亿股民生银行A股，均价8.82元/股，耗资34.6亿元，还通过二级市场增持民生银行300万股。在上周四增持后，卢志强的持股量仅次于安邦系，略高于刚联手的东方集团--华夏人寿。

民生银行两大股东东方集团(600811.SS)、华夏人寿7月初宣布结为一致行动人，合计持有民生银行5.48%的股权。双方表示，此举旨在加强在民生银行的影响力，双方一致行动的期限即截至民生银行第七届董事会届满之日。

民生银行本届董事会（第六届）始于2012年4月，任期三年，不过此届董事会并未如期换届。民生银行高管去年4月在分析师电话会议上明确称，董事会换届之所以决定延期，是因为股东结构变更，银监会在审核安邦股东资格，股东资格一旦审批完，即会启动换届。

民生银行A股周一收报9.54元，过去一个月累计上涨5.1%。（完）