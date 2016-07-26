民生银行股东南方希望近日减持该行约6,523.4万股A股

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海7月26日 - 在泛海系大举增持中国股份制银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)股权后，该行另一股东南方希望实业公司近日却在二级市场减持约6,523.4万股A股，大致估算，其套现金额约6亿元人民币。
公告显示，自上周一至上周五，南方希望通过二级市场减持民生银行A股6,523.435万股。截至上周五，南方希望持有民生银行2.34亿股，占其总股本的0.64%。
民生银行另一大股东新希望投资公司与南方希望同属新希望集团下属企业。本次减持后，新希望与南方希望合计持有民生银行17.577亿股，占该行总股本的4.82%。
本月稍早，民生银行副董事长卢志强曾大举增持民生银行A股，初步估算其投入资金规模约75亿元。而该行两大股东东方集团(600811.SS)、华夏人寿在7月初宣布结为一致行动人，合计持有民生银行5.48%的股权。
民生银行A股周一收报9.19元，过去一个月累计上涨3.96%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。