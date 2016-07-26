民生银行股东南方希望近日减持该行约6,523.4万股A股

路透上海7月26日 - 在泛海系大举增持中国股份制银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)股权后，该行另一股东南方希望实业公司近日却在二级市场减持约6,523.4万股A股，大致估算，其套现金额约6亿元人民币。

公告显示，自上周一至上周五，南方希望通过二级市场减持民生银行A股6,523.435万股。截至上周五，南方希望持有民生银行2.34亿股，占其总股本的0.64%。

民生银行另一大股东新希望投资公司与南方希望同属新希望集团下属企业。本次减持后，新希望与南方希望合计持有民生银行17.577亿股，占该行总股本的4.82%。

本月稍早，民生银行副董事长卢志强曾大举增持民生银行A股，初步估算其投入资金规模约75亿元。而该行两大股东东方集团(600811.SS)、华夏人寿在7月初宣布结为一致行动人，合计持有民生银行5.48%的股权。

民生银行A股周一收报9.19元，过去一个月累计上涨3.96%。（完）