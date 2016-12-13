史玉柱实际持有民生银行H股比例升至9.59%--联交所资料

路透香港12月13日 - 据香港联交所资料，巨人网络董事长史玉柱实际持有的民生银行(1988.HK)(600016.SS)H股比例，已由1.02%升至9.59%，相当于总股本比重约1.82%。

联交所权益披露资料显示，上述变动是在12月2日发生，史玉柱通过其担任董事的晶辉国际投资有限公司，增持了约5.946亿股民生银行H股，并在12月2日并入史玉柱名下，使其持有民生银行H股好仓比例，由原来的1.02%升至9.59%，约6.65亿股H股。

资料显示，晶辉国际投资先后在6月1日、17日及27日，先后按每股平均价7.139港元、7.142港元和7.301港元，分别买入约3.706亿、1.278亿和5,767万股民生银行H股。以此计算，三次交易共涉资近40亿港元。

据香港公司注册处查册资料，晶辉国际投资在2014年11月注册成立，为一家私人股份有限公司，史玉柱为唯一董事。（完）