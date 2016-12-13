史玉柱实际持有民生银行H股比例升至9.59%--联交所资料

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透香港12月13日 - 据香港联交所资料，巨人网络董事长史玉柱实际持有的民生银行(1988.HK)(600016.SS)H股比例，已由1.02%升至9.59%，相当于总股本比重约1.82%。
联交所权益披露资料显示，上述变动是在12月2日发生，史玉柱通过其担任董事的晶辉国际投资有限公司，增持了约5.946亿股民生银行H股，并在12月2日并入史玉柱名下，使其持有民生银行H股好仓比例，由原来的1.02%升至9.59%，约6.65亿股H股。
资料显示，晶辉国际投资先后在6月1日、17日及27日，先后按每股平均价7.139港元、7.142港元和7.301港元，分别买入约3.706亿、1.278亿和5,767万股民生银行H股。以此计算，三次交易共涉资近40亿港元。
据香港公司注册处查册资料，晶辉国际投资在2014年11月注册成立，为一家私人股份有限公司，史玉柱为唯一董事。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。