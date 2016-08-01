民生银行股东华夏人寿增持其0.25%股份 南方希望则减持0.41%

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海8月1日 - 中国股份制银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)近期主要股东在二级市场动作频频，该行周一公告称，华夏人寿上周增持公司A股约9,279.4万股，占总股本的0.25%；而南方希望实业公司同期减持民生银行A股约1.488亿股，占总股本的0.41%。
公告显示，截至上周五（29日），华夏人寿之万能保险产品持有民生银行约10.283亿股，占总股本的2.82%；华夏人寿和东方集团(600811.SS)此前已签署一致行动协议，因此截至上周五，双方可行使表决权股份数合计为20.95股，占总股本的5.74%。
民生银行另一大股东新希望投资公司与南方希望同属新希望集团下属企业。本次减持后，新希望投资与南方希望合计持有民生银行16.0893亿股，占总股本的4.41%。
南方希望前周已通过二级市场减持民生银行A股6,523.435万股；大致估算，其套现金额约6亿元人民币。
7月民生银行副董事长卢志强曾大举增持民生银行A股，初步估算其投入资金规模约75亿元。而该行两大股东东方集团、华夏人寿在6月底宣布结为一致行动人。
民生银行A股上周五收报9.16元，过去一个月微升0.22%。（完）
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。