民生银行股东华夏人寿增持其0.25%股份 南方希望则减持0.41%

路透上海8月1日 - 中国股份制银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)近期主要股东在二级市场动作频频，该行周一公告称，华夏人寿上周增持公司A股约9,279.4万股，占总股本的0.25%；而南方希望实业公司同期减持民生银行A股约1.488亿股，占总股本的0.41%。

公告显示，截至上周五（29日），华夏人寿之万能保险产品持有民生银行约10.283亿股，占总股本的2.82%；华夏人寿和东方集团(600811.SS)此前已签署一致行动协议，因此截至上周五，双方可行使表决权股份数合计为20.95股，占总股本的5.74%。

民生银行另一大股东新希望投资公司与南方希望同属新希望集团下属企业。本次减持后，新希望投资与南方希望合计持有民生银行16.0893亿股，占总股本的4.41%。

南方希望前周已通过二级市场减持民生银行A股6,523.435万股；大致估算，其套现金额约6亿元人民币。

7月民生银行副董事长卢志强曾大举增持民生银行A股，初步估算其投入资金规模约75亿元。而该行两大股东东方集团、华夏人寿在6月底宣布结为一致行动人。

民生银行A股上周五收报9.16元，过去一个月微升0.22%。（完）