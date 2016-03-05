从货币扩张到大财政扩张 中国二季度经济表现或年内最佳--民生

路透北京3月5日 - 中国十二届全国人大四次会议周六开幕，政府工作报告将今年经济增长目标定在6.5-7%。国内券商--民生证券认为，房地产去库存、制造业去产能的结构性压力仍在继续，年度经济下行是定局，但由于影子财政扩张支持稳增长力度加大等原因，经济可能出现季度级别的反弹，二季度表现可能年内最佳。

以下为民生证券宏观团队点评详情：

--增长目标下调至6.5%-7%。

首次定为区间，今年政策和经济弹性可能略大于过去两年。房地产去库存、制造业去产能的结构性压力仍在继续，年度下行是定局。但由于影子财政扩张支持稳增长力度加大等原因，经济可能出现季度级别的反弹，影子财政和表内财政集中发力可能使二季度经济成为全年最好的一个季度。

--财政赤字率上调至3%。

积极财政看上去更加积极，从2.3%大幅上调0.7个百分点，但考虑到去年的实际赤字率高达3.5%，今年即便再度超额执行，财政空间也很有限。主要原因是经济下行期流转税为主的税收明显下降（去年仅增5.8%）。今年稳增长的主力仍不是狭义的财政，而是以专项建设基金和PPP为代表的“大财政”，尤其是PPP可能在交通、环保、园区开发、水务等领域加速推进，签约规模有望突破2万亿。

--M2目标上调至13%。

（1）货币政策的重点从货币宽松向信用宽松过渡，预计全年M2在13-14%。一是配合专项建设基金和PPP，银行找到了新的投资公共信用的渠道；二是利差收窄、债券收益率空间不大的背景下，银行有动力做大信贷基数。但中央也不会放任09年式的大放水，如果M2信贷像1月这样超预期突进，监管层一定会打板子，防范金融风险。

（2）可能从价格调控和数量调控并重回归数量调控为主，今年情况比较特殊，汇率和通胀掣肘，价格调控的空间不大，但为配合影子财政扩张稳增长，通过数量调控稳定资金面、维持信用扩张仍有必要。

--CPI目标维持3%。

2016通胀压力明显大于过去两年，尤其是上半年，信贷扩张带动经济企稳，食品和大宗商品价格上涨明显，个别月份会突破2%。但随着短期政策效果的消退，全年经济仍有下行压力，类滞胀的持续时间不会太长，全年通胀压力完全可控。因为我们目前缺少滞胀的一个必要条件：成本冲击，比如70年代石油危机。

--保持人民币汇率基本稳定，预计7是底限。

美元相对强势的背景下，要保持对一揽子货币的稳定，人民币仍有贬值压力，但全年预计会维持在7以内。从节奏上看，上半年的条件好于下半年。一是货币扩张向信用扩张，经济短期企稳；二是资本管制力度有所加强；三是美联储加息预期处于阶段性低点。（完）