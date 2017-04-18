民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新

路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。

财新援引知情人士称，此案系民生银行在某企业客户的商业票据上盖上了私刻的银行承兑汇票公章，即“萝卜章”，该票据经银行手不断转贴现，直到兑付时刻，交易对手行方才发现公章为假。

“相当于客户凭空套了30亿的贷款出来。”报导援引民生银行内部人士指出，其主要违规处在于“商票当银票贴”、“贷款还假票”，且金额巨大。与银行承兑汇票相比，商票利率更高、信用更低，但若盖上了银行承兑汇票的章，客户则能多收近10-20个基点的利润，这可能涉嫌客户与银行内部员工的巨额利益输送。

而该行北京分行航天桥支行负责人为填平这一票据窟窿，给该企业客户违规发放约30亿贷款，用以兑付到期的票据，而这30亿元的资金则来源于私人银行客户资金。

另据国内媒体--21世纪经济报导，根据多位投资者提供的产品资料，这些私银客户购买的产品，在形式上，属于从其他投资者处受让民生银行发行的尚未到期的理财产品，这些理财多数以“非凡”系列XX期命名。

报导并援引该支行多位私人银行客户称，该支行行长张颖等工作人员向他们推荐该产品时表示该产品保本保息，由于“原投资人急于回款，愿意放弃利息，一年期产品原本年化收益率4.2%，还有半年到期，相当于年化8.4%的回报。”

财新还引述民生银行周二官方回应称，该行发现航天桥支行行长张颖有涉嫌违法行为，立即向公安部门报案，张颖目前正在接受公安部门调查；该行已成立工作组，协助公安部门调查，力争尽快查明事实，最大限度保护资金安全，妥善解决各方诉求，并依法承担相关责任。该行航天桥支行日常业务正常开展。（完）