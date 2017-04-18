民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
财新援引知情人士称，此案系民生银行在某企业客户的商业票据上盖上了私刻的银行承兑汇票公章，即“萝卜章”，该票据经银行手不断转贴现，直到兑付时刻，交易对手行方才发现公章为假。
“相当于客户凭空套了30亿的贷款出来。”报导援引民生银行内部人士指出，其主要违规处在于“商票当银票贴”、“贷款还假票”，且金额巨大。与银行承兑汇票相比，商票利率更高、信用更低，但若盖上了银行承兑汇票的章，客户则能多收近10-20个基点的利润，这可能涉嫌客户与银行内部员工的巨额利益输送。
而该行北京分行航天桥支行负责人为填平这一票据窟窿，给该企业客户违规发放约30亿贷款，用以兑付到期的票据，而这30亿元的资金则来源于私人银行客户资金。
另据国内媒体--21世纪经济报导，根据多位投资者提供的产品资料，这些私银客户购买的产品，在形式上，属于从其他投资者处受让民生银行发行的尚未到期的理财产品，这些理财多数以“非凡”系列XX期命名。
报导并援引该支行多位私人银行客户称，该支行行长张颖等工作人员向他们推荐该产品时表示该产品保本保息，由于“原投资人急于回款，愿意放弃利息，一年期产品原本年化收益率4.2%，还有半年到期，相当于年化8.4%的回报。”
财新还引述民生银行周二官方回应称，该行发现航天桥支行行长张颖有涉嫌违法行为，立即向公安部门报案，张颖目前正在接受公安部门调查；该行已成立工作组，协助公安部门调查，力争尽快查明事实，最大限度保护资金安全，妥善解决各方诉求，并依法承担相关责任。该行航天桥支行日常业务正常开展。（完）
(发稿 马蓉；审校 张喜良)
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路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。