郑万春正式出任民生银行行长 集团事业部合并仍有看点（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增民生银行公告)
路透北京11月19日 - 中国股份制商业银行--民生银行(1988.HK)(600016.SS)周四晚间公告称，今日召开的董事会会议决定，聘任郑万春先生为行长。
路透稍早报道，多位消息人士周四确认，新任行长郑万春正式到任；而不久前民生银行主推的集团事业部合并暂缓推进，也让新行长未来的战略备受关注。
郑万春曾任工商银行(1398.HK)(601398.SS)副行长。此前工行曾公告称，郑万春因工作变动，辞去副行长职务。
“郑万春在资产管理公司任职过，处理不良资产经验丰富，可能对民生银行的不良资产处置有帮助。”一位民生银行人士猜测。
公开资料显示，郑万春曾历任华融资产管理公司债权管理部总经理、经营管理部总经理、总裁助理、副总裁、党委副书记等职；2013年9月赴工行，出任工行党委委员、副行长。
民生银行1月末曾公告称，因其个人原因，毛晓峰申请辞去民生银行行长等职务，并由董事长洪崎代行行长职责。
民生银行正在进行大部制改革，将除房产事业部以外的其他事业部进行合并。但有民生银行人士透露，该行集团事业部合并工作目前暂缓进行，而新行长到任，还未有进一步的措施。
此前，民生银行行长助理石杰曾公开表示，该行整个公司业务大事业部改革计划在三年内完全落地；未来，在公司业务事业部改革成熟时，进一步推进零售和金融市场部相应改革。
在经济下行带来有效需求不足、不良资产压力升高和“资产荒”困境下，民生银行周二表示，该行将对科技创新企业服务作为未来业务方向，并关注中概股回归以及未来战略新兴板登陆的优质标的。（完）
(发稿 李贺/李铮；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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