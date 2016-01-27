人工智能先驱马文·闵斯基去世 享年88岁

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透波士顿1月26日 - 麻省理工学院称，人工智能先驱马文·闵斯基（Marvin Minsky）去世，享年88岁。
该校称，闵斯基周日因脑出血去世。
闵斯基对计算机和人工智能的最大贡献在于提出人和机器的智慧都不是任何单独的机制的产物。他提出，智慧源于多个程序在“心智社会”（society of mind）的互动，他1985年出版了《心智社会》一书。
“马文发现思维不是单一的一件事，而是很多事情综合在一起的结果，就如同社会一样，”闵斯基的学生、科技公司Applied Minds联合董事长Danny Hillis说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。