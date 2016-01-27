人工智能先驱马文·闵斯基去世 享年88岁

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿1月26日 - 麻省理工学院称，人工智能先驱马文·闵斯基（Marvin Minsky）去世，享年88岁。

该校称，闵斯基周日因脑出血去世。

闵斯基对计算机和人工智能的最大贡献在于提出人和机器的智慧都不是任何单独的机制的产物。他提出，智慧源于多个程序在“心智社会”（society of mind）的互动，他1985年出版了《心智社会》一书。

“马文发现思维不是单一的一件事，而是很多事情综合在一起的结果，就如同社会一样，”闵斯基的学生、科技公司Applied Minds联合董事长Danny Hillis说道。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜