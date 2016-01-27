人工智能先驱马文·闵斯基去世 享年88岁

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿1月26日 - 麻省理工学院称，人工智能先驱马文·闵斯基（Marvin Minsky）去世，享年88岁。
该校称，闵斯基周日因脑出血去世。
闵斯基对计算机和人工智能的最大贡献在于提出人和机器的智慧都不是任何单独的机制的产物。他提出，智慧源于多个程序在“心智社会”（society of mind）的互动，他1985年出版了《心智社会》一书。
“马文发现思维不是单一的一件事，而是很多事情综合在一起的结果，就如同社会一样，”闵斯基的学生、科技公司Applied Minds联合董事长Danny Hillis说道。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。