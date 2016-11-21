美国圣路易斯市一名警察面部中两枪 生命垂危

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透美国圣路易斯11月20日 - 美国圣路易斯市警方称，一名警官周日坐在执勤车内时受到袭击，面部中两枪，生命垂危。
圣路易斯警方负责人Sam Dotson表示，在一个十字路口，一辆银白色轿车在遇袭警察的汽车旁边停下来，有人开枪射击，之后驾车逃离。Dotson说，受伤警官在遇袭后尚有意识，能够讲话。
数小时之前德州圣安东尼奥市也发生一起类似的袭警事件。一名警察在车内开交通违规罚单时遭受枪击身亡。
Dotson说，与德州袭警事件相似的是，圣路易斯市的这名警察没有时间做出反应。事件发生在一个通常较为安静、植被修剪良好的居民区。
枪击发生的具体情况还不清楚，警方未透露开枪者的动机。
据称受伤警察是一个有三个孩子的父亲，他的姓名暂未公开。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
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路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。