美国圣路易斯市一名警察面部中两枪 生命垂危

路透美国圣路易斯11月20日 - 美国圣路易斯市警方称，一名警官周日坐在执勤车内时受到袭击，面部中两枪，生命垂危。

圣路易斯警方负责人Sam Dotson表示，在一个十字路口，一辆银白色轿车在遇袭警察的汽车旁边停下来，有人开枪射击，之后驾车逃离。Dotson说，受伤警官在遇袭后尚有意识，能够讲话。

数小时之前德州圣安东尼奥市也发生一起类似的袭警事件。一名警察在车内开交通违规罚单时遭受枪击身亡。

Dotson说，与德州袭警事件相似的是，圣路易斯市的这名警察没有时间做出反应。事件发生在一个通常较为安静、植被修剪良好的居民区。

枪击发生的具体情况还不清楚，警方未透露开枪者的动机。

据称受伤警察是一个有三个孩子的父亲，他的姓名暂未公开。(完)