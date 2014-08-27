密苏里州抗议者再次就黑人青年遭枪杀事件示威

路透圣路易斯8月27日（记者 Edward McAllister） - 超过100名示威者周二在圣路易斯和平游行，呼吁逮捕约三周前在密苏里州弗格森镇击毙一名黑人青年的白人警察。

夜幕降临时，约30名示威者在弗格森街道上游行，气氛缓和，现场的警察数量有限。

枪杀黑人青年迈克尔·布朗的弗格森镇警员Darren Wilson目前在休带薪假，并处于躲藏状态。圣路易斯县的大陪审团已开始听取证据，美国司法部也在展开自己的调查。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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