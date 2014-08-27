密苏里州抗议者再次就黑人青年遭枪杀事件示威

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透圣路易斯8月27日（记者 Edward McAllister） - 超过100名示威者周二在圣路易斯和平游行，呼吁逮捕约三周前在密苏里州弗格森镇击毙一名黑人青年的白人警察。
夜幕降临时，约30名示威者在弗格森街道上游行，气氛缓和，现场的警察数量有限。
枪杀黑人青年迈克尔·布朗的弗格森镇警员Darren Wilson目前在休带薪假，并处于躲藏状态。圣路易斯县的大陪审团已开始听取证据，美国司法部也在展开自己的调查。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”