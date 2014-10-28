麻省理工1/6女生曾遭遇性侵--调查

全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿10月27日（记者Svea Herbst-Bayliss） - 麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology/MIT）称，调查显示该校6名女性大学生中就有1名曾经遭遇过性侵犯，但其中只有不到5%的人报案。
据MIT的一项调查，该校女性大学生中有5%称曾被强奸，其中20%的受害者认识施暴者。这项针对MIT大学生和研究生的调查回馈率为35%。
“性侵违犯了MIT的核心价值观。这里不容此类犯罪，”MIT院长Rafael Reif在周一发出的一封校园邮件中写道。该邮件与上述调查结果一起发出。
MIT敦促所有学生参与对性侵态度的调查，它是美国第一批发布有关校园性犯罪数据的高校之一。
MIT今年4月27日向全校所有10,831名大学生及研究生发出电邮问卷调查。两天后，白宫号召高校向学生询问这一问题。
MIT的调查还问及了校园中强迫性行为发生的范围，以及受害者愿意与朋友或其他人讨论的可能性有多大。
“我们非常愿意了解这类问题，评估并解决问题，”MIT副院长Cynthia Barnhart在与记者的电话会议中讲到。
Barnhart称MIT在扩大防范和教育方面的努力，校方仍在继续挖掘数据，还计划进行后续调查。
根据调查，有近三分之二的受访者曾经遭遇过非自愿性行为，并称告知过他人，但只有不到5%的人报案。
Barnhart称校方正在增加新资源来帮助这一问题的受害学生。她还称，过去数月校方接到更多此类事件的报告，证明对此问题意识的提高起到了作用。
MIT一名女校友在校报上匿名称自己曾在校园中遭遇强奸，之后MIT校方展开行动。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新跌1.1美分，至每公斤158.1美分。 (完) (编译 王洋/孙国玉；审校 艾茂林/于春红)
路透首尔4月25日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超6,5 14亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间累计买超1.3万亿韩元（11.6亿美元） 的韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月25日 651.4 -281.0 -367.5 ^4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1