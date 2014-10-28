麻省理工1/6女生曾遭遇性侵--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿10月27日（记者Svea Herbst-Bayliss） - 麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology/MIT）称，调查显示该校6名女性大学生中就有1名曾经遭遇过性侵犯，但其中只有不到5%的人报案。

据MIT的一项调查，该校女性大学生中有5%称曾被强奸，其中20%的受害者认识施暴者。这项针对MIT大学生和研究生的调查回馈率为35%。

“性侵违犯了MIT的核心价值观。这里不容此类犯罪，”MIT院长Rafael Reif在周一发出的一封校园邮件中写道。该邮件与上述调查结果一起发出。

MIT敦促所有学生参与对性侵态度的调查，它是美国第一批发布有关校园性犯罪数据的高校之一。

MIT今年4月27日向全校所有10,831名大学生及研究生发出电邮问卷调查。两天后，白宫号召高校向学生询问这一问题。

MIT的调查还问及了校园中强迫性行为发生的范围，以及受害者愿意与朋友或其他人讨论的可能性有多大。

“我们非常愿意了解这类问题，评估并解决问题，”MIT副院长Cynthia Barnhart在与记者的电话会议中讲到。

Barnhart称MIT在扩大防范和教育方面的努力，校方仍在继续挖掘数据，还计划进行后续调查。

根据调查，有近三分之二的受访者曾经遭遇过非自愿性行为，并称告知过他人，但只有不到5%的人报案。

Barnhart称校方正在增加新资源来帮助这一问题的受害学生。她还称，过去数月校方接到更多此类事件的报告，证明对此问题意识的提高起到了作用。

MIT一名女校友在校报上匿名称自己曾在校园中遭遇强奸，之后MIT校方展开行动。（完）