美参院共和党领袖排除近期财政磋商涉及增税的可能

* 麦康奈尔在债务上限之争前表明立场

* 民主党称增加税收仍在议程之中

路透华盛顿1月6日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周日排除了在"财政悬崖"协议之外再讨论增税措施的可能性,称目前全部重心都必须放在削减支出以抑制赤字上."财政悬崖"解决方案提高了对富裕阶层的征税.

但民主党表示,随着3月份围绕联邦债务上限问题展开争论,他们将推动一项"平衡"方案,进一步增加对富裕阶层的征税并削减支出.

"税收问题结束了,过去了,完成了,"肯塔基州共和党议员麦康奈尔在美国广播公司(ABC)的This Week With George Stephanopoulos节目中表示.

"这个问题已经过去.眼下的问题是,我们要如何解决我们的国家和未来所面临的最大难题,即支出上瘾的问题."

预计府会又将在3月围绕债务上限上调问题展开争论,麦康奈尔在这次节目上表明了届时自己的立场.

共和党希望将大幅削减老人医疗保健计划Medicare及社会保障养老金计划等方面的支出,作为上调美国举债上限的一个条件.

美国总统奥巴马表示,他将不会就债务上限进行商讨,并称国会必须兑现已批准的支出计划.

麦康奈尔称,白宫应马上开始与国会合作找到节省开支的方法,以免3月上调举债上限的最后期限带来另一场财政危机.

"我们可能会非常快速地行动,这些不是新的议题,"他对美国广播公司(ABC)表示.

当被问及共和党在竭力推动减支的过程中是否会令美国濒临违约时,麦康奈尔称,"没有必要走到这一步.为什么我们不试图解决这一问题呢?为什么我们不在减支方面做些努力呢?"

麦康奈尔对美国哥伦比亚广播公司(CBS)表示,"目前我国的债务负担为16.4万亿(兆)美元.这与我国经济总量相若.单这一点就使我国所面临的情势与希腊非常相似."

**明确界限**

民主党人表示,他们将继续争取进一步增加税收并削减支出,以降低财政赤字.他们认为这些问题应该与债务上限分开讨论.

"如果麦康奈尔肯分开讨论这两个问题,就将防止僵局再次出现,"马里兰州民主党众议员Chris Van Hollen在"福克斯周日新闻"节目中表示.

"我们在推进议程时需要采用超党派的辛普森-鲍勒斯委员会(Simpson-Bowles commission)那样的框架,也就是说要把削减支出和增加税收结合起来,"Van Hollen提到的辛普森-鲍勒斯委员会曾提出一项全面削减赤字的计划.

"我们正在讨论着眼于税法,从堵塞漏洞的立场出发把所有问题都提出来,我们知道这是可以做到的..."众议院民主党领袖佩洛西在CBS的"面对国家(Face the Nation)"节目中表示.

佩洛西认为,从联邦医疗保险(Medicare)和社会保障项目中节省出来的钱都应该重新投入到这些计划中.

在举债上限问题上有可能重现去年的僵局,众议院共和党将对此提出一项计划.来自俄亥俄州的共和党众议员Jim Jordan表示,"计划的大意就是:好吧,总统先生,如果你想要提高美国的举债授权,那么你需要选择在什么地方减少同等或者更多的支出."

参议院民主党二号人物Dick Durbin表示,奥巴马本月将在其国情谘文演讲中讨论债务控制问题,"但这必须以平衡的方式来实现."

在美国有线电视新闻网(CNN)的"State of the Union"节目中,Durbin表示,应该增加税收收入,他提到可以通过修改各种税收扣减、优惠政策和填补税法漏洞来实现这一点."我们可以这么做,以此来削减赤字."

大多数众议院共和党议员都反对财政悬崖协议几乎完全侧重于加税,而延后大举削减支出.麦康奈尔好几次在上电视时为其居中斡旋的这份协议进行辩护.

麦康奈尔在NBC的"Meet the Press"节目上表示,"我们所做的事是避免对99%的美国民众加税."

该协议延长了对大多数纳税人适用的较低税率,但提高针对高收入族群的税率.布什政府时代所推出的较低税率原计划是在1月1日到期.(完)

(编译 王翔琼/兰秀娟/郑茵/戴素萍; 审校 程琳/张荻)

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