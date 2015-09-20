三菱汽车准备关闭美国工厂并进行裁员--日经新闻

路透9月20日 - 日经新闻周六报导，日本三菱汽车(7211.T)在美国的高成本汽车工厂，在未能找到买家后，开始准备关闭这间唯一的美国工厂。

该报未援引消息来源报导，公司可能本月底通知工人这一消息。

目前尚未能联系到三菱汽车置评。

该公司于7月底宣布计划将结束该工厂的生产，指称该决定系因低生产量而非高劳动成本或美元升值所致。

关厂对美国汽车工人联盟(UAW)来说是一大挫败。UAW正在与底特律三大车厂协商更高的薪资。三菱汽车于1988年启用Normal厂，原本是和当时的合作厂商克莱斯勒合资成立，之后在1991年改为全资所有。

日经新闻周六报导，如果11月前有潜在买家出现，三菱汽车将会放弃裁员计划并协商出售。

Normal在2000年代初期全盛时期，一年汽车产量逾20万辆。根据三菱汽车，去年Outlander运动型车(运动休旅车，SUV)产量总计才69,178辆。(完)

(编译 戴素萍 审校 李爽)

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