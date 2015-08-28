日本三菱商事收购新加坡奥兰国际的20%股权（更新版）

(新增奥兰国际证实此前消息，并增加细节)

路透8月27日 - 新加坡奥兰国际有限公司(Olam International Ltd) (OLAM.SI)表示，日本三菱商事(8058.T)将收购其20%的股权，估值为约55亿美元。

奥兰国际称将以每股2.75坡元向三菱商事发行3.327亿股新股，相当于奥兰国际总资本的约12%。奥兰国际由新加坡国有投资机构淡马锡所掌控。

三菱商事也将从奥兰国际创始家族Chanrai买进约2.22亿股股票，相当于8%的股权。

这项交易估值为76亿坡元，淡马锡在奥兰国际的持股将从58%稀释至51.4%。

三菱商事将成为奥兰国际的第二大股东。

奥兰国际股价周四停牌前上涨13%。在三菱商事同意收购该公司20%股权之后，奥兰国际股价周五盘初上涨8.9%。(完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)

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