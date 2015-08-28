日本三菱商事收购新加坡奥兰国际的20%股权（更新版）

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
(新增奥兰国际证实此前消息，并增加细节)
路透8月27日 - 新加坡奥兰国际有限公司(Olam International Ltd) (OLAM.SI)表示，日本三菱商事(8058.T)将收购其20%的股权，估值为约55亿美元。
奥兰国际称将以每股2.75坡元向三菱商事发行3.327亿股新股，相当于奥兰国际总资本的约12%。奥兰国际由新加坡国有投资机构淡马锡所掌控。
三菱商事也将从奥兰国际创始家族Chanrai买进约2.22亿股股票，相当于8%的股权。
这项交易估值为76亿坡元，淡马锡在奥兰国际的持股将从58%稀释至51.4%。
三菱商事将成为奥兰国际的第二大股东。
奥兰国际股价周四停牌前上涨13%。在三菱商事同意收购该公司20%股权之后，奥兰国际股价周五盘初上涨8.9%。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。