版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 14:39 BJT

企业并购：日本三菱化学对工业气体供应商大阳日酸发起收购

路透东京5月13日 - 日本三菱化学控股 通过东京证交所发布的声明显示，对工业气体供应商大阳日酸株式会社 发起收购，以获得后者多数股权。

三菱化学控股表示，寻求将对大阳日酸的持股比例从27%上升至51%，收购报价为每股1,030日圆，较后者周二收盘价溢价16%。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐