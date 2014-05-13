企业并购：日本三菱化学对工业气体供应商大阳日酸发起收购

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透东京5月13日 - 日本三菱化学控股 通过东京证交所发布的声明显示，对工业气体供应商大阳日酸株式会社 发起收购，以获得后者多数股权。
三菱化学控股表示，寻求将对大阳日酸的持股比例从27%上升至51%，收购报价为每股1,030日圆，较后者周二收盘价溢价16%。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。