日本50年来首架国产商用飞机完成首飞

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京11月11日 - 日本50年来下线的首架国产商用飞机周三完成首飞，在建立具有国际竞争力的航空工业上实现重要突破。

这架三菱支线客机（MRJ）从名古屋机场起飞，在空中飞行了1小时，以检验三菱重工 旗下三菱飞机公司在生产这种100座级别飞机方面的能力。

曾在二战时生产零式战斗机的三菱飞机公司希望能够借这种价值4,700万美元的支线客机取代加拿大的庞巴迪 ，成为全球第二大小型飞机制造商。巴西航空工业公司是生产这种小型支线客机的全球领军企业。

50年前，日本曾投产64座“YS-11”螺旋桨式客机，最终未能取得成功。今日试飞的这架MRJ是自此以来下线的首架商用飞机。

三菱飞机公司计划在2017年6月向全日空 交付首架MRJ。该公司计划在竞争激烈的支线飞机市场最终销售逾2,000架飞机。

截至目前，三菱飞机公司已经获得223架企业订单，其中包括日本航空 在1月订购的32架。

三菱飞机称，MRJ较同型号飞机节油20%，这得益于来自普·惠公司（P&W）的新一代发动机。（完）