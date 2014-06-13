三菱重工业考虑在联合竞购中直接持股阿尔斯通--报载

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透巴黎6月12日 - 两家法国报纸周四报导称，日本三菱重工业(7011.T)正考虑直接持股法国工程集团阿尔斯通，作为德国西门子(SIEGn.DE)对阿尔斯通收购报价的一部分。
法国回声报称三菱重工业正考虑购买法国企业Bouygues (BOUY.PA) 持有阿尔斯通29%股权中的一部分，还可能收购阿尔斯通的蒸汽涡轮发动机业务，而西门子则收购燃气涡轮发动机业务。
该报称，在预计6月16日向阿尔斯通提出报价后，西门子或将运输业务资产交由阿尔斯通；阿尔斯通仍将作为上市公司，经营输电网、风力涡轮机和运输业务。
法国费加罗报表示，三菱可能提出按照雷诺-日产的模式与阿尔斯通结盟，具体包括三菱在阿尔斯通的电力业务(不含输电网)中持少数股，或甚至买入Bouygues所持的部分股权。该报称，西门子可能提出收购阿尔斯通的燃气涡轮发动机业务，并将铁路运输业务交给阿尔斯通。
法国政府部长们周四开会讨论阿尔斯通的命运，而西门子和三菱正考虑提出联合报价，以打败美国巨头通用电气(奇异,GE)(GE.N)的出价。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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