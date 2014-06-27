三菱汽车将为菲亚特生产Attrage汽车 在亚洲销售--日经

白俄罗斯总统称有意在中国市场发售公债
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透6月27日 - 日本经济新闻报导称，三菱汽车(7211.T)今年稍晚将向菲亚特-克莱斯勒FIA.MI供应Attrage轿车，在亚洲市场进行销售。
三菱去年开始在其泰国工厂生产Attrage轿车。根据日经报导，菲亚特-克莱斯特预计将以克莱斯勒品牌，在中国及其他亚洲市场出售这款轿车。
两家公司料在下周初宣布进行合作。结盟将让菲亚特得以从三菱获得价格更低的节能汽车供货，帮助其扩张亚洲市场。
菲亚特-克莱斯勒进入中国市场已有一段时间，但在中国及亚太地区的市场份额仅为0.6%。(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
路透4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在周二刊出的采访中表示，如果IMF认为希腊债务问题不可持续，那么就将不会参与希腊救助计划。