三菱汽车将为菲亚特生产Attrage汽车 在亚洲销售--日经

路透6月27日 - 日本经济新闻报导称，三菱汽车(7211.T)今年稍晚将向菲亚特-克莱斯勒FIA.MI供应Attrage轿车，在亚洲市场进行销售。

三菱去年开始在其泰国工厂生产Attrage轿车。根据日经报导，菲亚特-克莱斯特预计将以克莱斯勒品牌，在中国及其他亚洲市场出售这款轿车。

两家公司料在下周初宣布进行合作。结盟将让菲亚特得以从三菱获得价格更低的节能汽车供货，帮助其扩张亚洲市场。

菲亚特-克莱斯勒进入中国市场已有一段时间，但在中国及亚太地区的市场份额仅为0.6%。(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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