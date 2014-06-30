三菱汽车将供应克莱斯勒Attrage车款在墨西哥销售--消息

独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京6月28日 - 熟悉内情的消息人士周六说，日本的三菱汽车(7211.T)将把其在泰国生产的车种Attrage供应给克莱斯勒(Chrysler)，由后者在墨西哥销售。
这位不愿具名人士说，这个改挂品牌的车款预料将从今年开始销售。目前尚不清楚三菱汽车会提供多少辆给给克莱斯勒。
“一旦有正式决定，我们会尽快对外正式公布。”三菱汽车发言人Manabu Yamanishi说。
目前尚无法取得克莱斯勒公司对此事的回应。
三菱汽车在泰国制造Attrage，但由于泰国政治动荡，有一项针对首次购车者的补贴措施喊停之后Attrage在当地销量大减。泰国是三菱汽车等日本车商的生产及出口中心。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
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