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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 09:56 BJT

三菱汽车另有八款车型夸大燃油经济性--日经

路透东京8月30日 - 日经新闻周二报道称，三菱汽车(7211.T)除了今年稍早承认的四种车款油耗测试造假外，还有八款车有夸大燃油经济性。

日经援引未具名消息人士的话称，一直在对三菱包括Pajero运动型车(运动休旅车，SUV)在内的车款进行调查的国土交通省，最快将在周二公布调查结果。

日经并表示，该公司可能会将受波及的车辆从市场上收回以修改其型录，这个过程可能需费时两至三周。报导并称，也有可能向消费者做出赔偿。

三菱和国土交通省均不愿对报道置评。三菱股价盘初时下跌0.8%。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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