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国际财经 | 2016年 5月 11日 星期三 12:39 BJT

三菱汽车几乎所有国内车款皆采用不当油耗测试--朝日新闻

路透东京5月11日 - 日本朝日新闻周二报道，三菱汽车(7211.T)在1991年起于日本销售的几乎所有汽车中，都使用了不当的油耗测试方法；使得三菱汽车普遍采行这种做法的可能性升高。

过去25年，二、三十种三菱销售的车款都采用了不合规的测试，包括Pajero运动型车(运动休旅车，SUV)以及Lancer轿车。

三菱汽车以调查正在进行为由，拒绝就报道置评。上月三菱承认国内四种小型车款的能效数据造假，包括其为日产(Nissan)汽车生产的两种车款。

日本国土交通省正在调查三菱汽车油耗数据造假，以及采用不合规数据。国土交通省已命令三菱汽车在周三前就此问题提交信息。

该报引述国土交通省消息人士表示，尽管不同的测试方法，不太可能对燃油能效数据造成重大影响，但交通省不能容忍使用不合规数据。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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