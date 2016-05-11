三菱汽车几乎所有国内车款皆采用不当油耗测试--朝日新闻

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京5月11日 - 日本朝日新闻周二报道，三菱汽车(7211.T)在1991年起于日本销售的几乎所有汽车中，都使用了不当的油耗测试方法；使得三菱汽车普遍采行这种做法的可能性升高。
过去25年，二、三十种三菱销售的车款都采用了不合规的测试，包括Pajero运动型车(运动休旅车，SUV)以及Lancer轿车。
三菱汽车以调查正在进行为由，拒绝就报道置评。上月三菱承认国内四种小型车款的能效数据造假，包括其为日产(Nissan)汽车生产的两种车款。
日本国土交通省正在调查三菱汽车油耗数据造假，以及采用不合规数据。国土交通省已命令三菱汽车在周三前就此问题提交信息。
该报引述国土交通省消息人士表示，尽管不同的测试方法，不太可能对燃油能效数据造成重大影响，但交通省不能容忍使用不合规数据。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。