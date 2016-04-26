焦点：三菱汽车若需援手 集团兄弟企业未必肯相帮

2016年4月23日，图为一辆汽车引擎罩格栅上的三菱标识。 REUTERS/Dado Ruvic

路透东京4月25日 - 日本三菱汽车(7211.T)10年前曾曝出隐瞒汽车缺陷丑闻，但在集团其他公司的援助下渡过难关，如今面对新丑闻所引发的不确定性以及可能需要的赔偿，三菱汽车恐怕只有靠自己了。

集团企业多位高管表示，由于自身财务紧张，以及要求将股东回报置于对兄弟企业的援助之上的呼声，他们想要帮助三菱汽车存在困难。三菱企业王国在二战后分拆为多个独立公司。

据一位直接了解情况的人士称，三菱UFJ金融集团 (8306.T)旗下三菱东京日联银行近日再次成立一个特别工作组，评估三菱汽车油耗测试作假丑闻可能造成的影响。2004年三菱汽车陷入困境时，正是该公司说服其他集团公司出手相助。

上述人士称，集团其他公司似乎不愿伸出援手，但强调称三菱汽车还没有求助，因为该公司目前还不知道需要多少潜在赔偿费用以及其销售和生产会蒙受多大损失。

“现阶段，我们的优先任务是配合当前的调查并披露调查结果，我们不便就援助发表评论，”三菱汽车一发言人告诉路透。

该消息人士称，持有三菱汽车股份且与该公司有销售合作关系的三菱重工业(7011.T)和三菱商事(8058.T)可能希望避免三菱汽车垮掉，但也没有表现出帮助的意愿。

“如果其他汽车商能够吸纳或与其合并，那样更好，”该消息人士称。由于未获授权接受媒体访问，消息人士要求匿名。

三菱东京日联银行和三菱UFJ信托银行也在三菱汽车持有较少股份。

三菱重工业社长宫永俊一向记者表示，“三菱汽车燃油效率数据造假的调查仍在进行当中，因此当前我们还无法决定是否要提供援助。”

三菱重工是三菱汽车的最大股东，截至2015年3月持有12.6%股份，宫永俊一也是三菱汽车的董事会成员。三菱重工业务包括建造军用飞机、轨道基础设施和豪华游轮等。

**现金储备**

据野村分析师Masataka Kunugimoto估算，假设每辆车所需费用为6.8-16.6万日圆，乘以丑闻所涉及的62.5万辆，三菱汽车可能面临高达1,040亿日圆(9.352亿美元)的账单，需要赔偿车主、偿还政府退税及进行其他支付。

高盛估计每辆车的潜在费用最高可达20万日圆。

三菱汽车在日本的销量仅占其整体销量的约十分之一。如果丑闻扩大至海外销售的车辆，并且如果操纵能效测试数据给其品牌带来的负面影响对销售造成冲击，上述估算数字还可能提高。

从好的方面说，三菱汽车截至2015年末拥有逾4,800亿日圆(43.2亿美元)现金，并且财务杠杆率远低于马自达(7261.T)和五十铃汽车(7202.T)。

自上周三爆出操纵测试数据的消息以来，三菱汽车股价已经重挫45%。(完)